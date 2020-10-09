Türkiye geneli koronavirüs yoğun bakım oranı açıklandı

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

* Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon muayene yapılmış, 7 milyon kişi yatarak tedavi görmüştür. Salgın hastalıklar toplumsal hayatın her alanını sekteye uğratır.

* Devletimiz bu mücadeleyi başarıyla yönetmektedir. Salgın boyunca, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır.

“KAZANDIĞIMIZ ZAFERİ GERİ VİRÜSE VERMEMELİYİZ”

* Son haftalarda il il ziyaretleriyle tek tek değerlendirme yapıyoruz. Bir haftamızı İstanbul’a ayırdık. Hepimizi şu an için dikkatini çekerek uyarıyorum. Şu an elde edilen sonuçları arkadaşlarımız ve sizler elde ettiniz.

* Maskesiz, mesafesiz bulunan her an risktir. Kazandığımız zaferi geri virüse vermemeliyiz.

* ‘Nasılsa aşı yolda rahatlığıyla’ yeni acılara yol açmamalıyız. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtısızlığa yol açmamalı.

* Adana Şehir Hastanemizde 1187 hastamız var. Yoğun bakım dahil 62’si corona virüsü sebebiyle buradalar. Bu sayının azalması tedbirlere uymamıza bağlıdır. Sizlerden istirhamım maske, mesafeye uyup kalabalık yerlere gitmemenizdir.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI AÇIKLANDI

* Çalışmamızda Adana, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 7 ilimizin corona virüsüyle mücadelede geldiği noktayı ele aldık. Filyasyon ekibimizin çalışmalarını değerlendirdik. 7 ilimizin her biri için oranları belirteceğim.

* Adana’da 1 ay öncesine göre bugün vaka sayımız 3’te 1’ine inmiş. Adana’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74.

* Mersin’de de vaka sayısı 3’te 1’ine indi.

* Kahramanmaraş’ta %30 oranında düşüş görünüyor. Kahramanmaraş’ta yatak doluluk oranı %50.

* Hatay’da da vaka sayısının 3’te 1’ine düştüğünü görüyoruz. Yatak doluluk oranı ise %51.

* Osmaniye’de yatak doluluk oranı %50.

* Kilis’te %75 oranında azalma görüyoruz. 4’te 1’ine indi. Yatak doluluk oranı ise %49.

* Bu 7 ilimizde 65 yaş üstü nüfusun yaş ortalamasına oranı %10.

* Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %48, yoğun bakım doluluk oranı %68.

FLAŞ YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Bir aşıda, iki hafta sonra ilk insanlı deneme yapılacak.

Semptomu olan, testi pozitifleri hasta olarak görüyoruz. Semptomu olmayan hastaları kendi haline bırakmıyoruz.

Şu an Ankara, İstanbul'un yarısına indi. Vakayı gizleyerek bu sonucu elde edebilir misiniz?

İstanbul dışında vakanın azalmadığı hiç il yok.