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Türkiye-İran sınırında 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye-İran sınırında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Türkiye-İran sınırında yer alan İran'ın Hoy kentinde saat 13.15'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Türkiye-İran sınırında yer alan İran'ın Hoy kentinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.

Saat 13.15'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Depremde olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem Türkiye-İran Türkiye-İran sınırı deprem oldu
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