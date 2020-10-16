Türkiye S-400'leri test etti! İşte ilk görüntüler

Reuters haber ajansı, bugün S-400 Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin denemesinin yapılması beklenen Karadeniz Bölgesi'nde füze fırlatıldığını gösteren bir videoya ulaştığını duyurdu. Ajans, ulaştığı görüntülerin Sinop'ta çekildiğini bildirdi.



Bu hafta içerisinde yayımlanan Havacılara Bilgi Notu'nda (NOTAM), Sinop ile Ordu'nun Ünye ilçesi arasında kalan bölgede füze atışı yapılacağını duyurulmuş ve uçaklara 200 bin feetin altında bu bölgeyi kullanmamaları uyarısı yapılmıştı.

Yine bu hafta aynı bölge için Samsun İstasyonu tarafından "atış eğitimi" yapılacağı gerekçesiyle Seyir Duyurusu (NAVTEX) da yayımlanmıştı.



Reuters, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın füze denemelerini doğrulamaya ya da yalanlamaya yönelik açıklama yapmayacağını bildirdiğini belirtti.



Sosyal medyada paylaşılan ancak bağımsız kaynaklarca henüz doğruluğu teyit edilmemiş video ve görüntülerde, gökyüzünde atılan bir füzenin bıraktığı izler görülüyor.



Reuters'a konuşan Savunma Politikaları Uzmanı Turan Oğuz ise video görüntülerindeki dumanın rengi, yoğunluğu ve yönünün ilk incelemelerde S-400 füzeleri ile benzeştiği yorumunu yaptı. Oğuz, duman açısının "hedefin çok yüksek olmadığına" işaret ettiğini belirtti.

Reuters, teyit edilmesi halinde S-400 denemelerinin Türkiye ile ABD arasında gerginliğe yol açabileceği yorumunu yaptı.

Geçen hafta Rusya'dan satılan alınan S-400'ler Sinop'a nakledilmiş ve hava savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili görüntüler basına da yansımıştı.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA GERGİNLİK

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı.

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi savunma sistemi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

Türkiye ve Rusya, 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti.