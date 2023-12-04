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Türkiye sınırında çatışma: ÖSO grupları birbirine savaş açtı

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad kentinde, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde yer alan gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Telabyad kentinde yaşandı. İddiaya göre, iki ÖSO grubu arasında çatışma çıktı. Ağır silahların da kullanıldığı çatışmanın sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu. Çatışma nedeniyle Akçakale ilçesinde büyük bir tedirginlik yaşandı. Çatışmada her iki taraftan da yaralıların olduğu öğrenildi.

İHA

Etiketler Özgür Suriye Ordusu öso suriye şanlıurfa Akçakale
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