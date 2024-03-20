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Türkiye ve Irak'tan teröre karşı işbirliği!

Türkiye ve Irak'tan teröre karşı işbirliği!
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Bağdat'ta yapılan Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin ardından gelecek hafta, Irak'tan üst düzey bir heyet Ankara'ya teknik çalışmalar için gelecek. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde imzalanması planlanan Stratejik Çerçeve Anlaşması ele alınacak.

Geçtiğimiz hafta Bağdat'ta yapılan Türkiye-Irak güvenlik zirvesinin ardından, heyetler arası ilk temasın ardından önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Irak heyeti ile Ankara'da yapılacak toplantıda, "güvenlik ve terörle mücadele" başlıklı stratejik çerçeve anlaşması ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayının son haftasında gerçekleştireceği Irak ziyaretinde imzalanması hedeflenen anlaşma ile iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin çerçevesi belirlenecek.


NTV'nin edindiği bilgilere göre Stratejik çerçeve anlaşması ile Ankara Güvenlik Zirvesi'nin en önemli sonuçlarından biri olan "PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt" listesine alınması hamlesinin, bir adım daha ileriye taşınmasını amaçlıyor.

Irak heyetiyle, PKK'nın Bağdat yönetimi tarafından "Terör Örgütü" olarak da tanınması konusunda müzakereler yapılacak.

Irak heyetinin Ankara temaslarında iki ülke arasında kurulması kararlaştırılan ve başkanlıklarını ilgili bakanların yapacağı komiteler konusunda da çalışılacak.

Terörle mücadelenin yanısıra, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarındaki komitelerin yapısı, çalışma takvimi ve prensipleri de Ankara'daki toplantıda ele alınacak.

NTV

Etiketler terör türkiye ırak
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