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Türkiye'de aşılanan kişi sayısı açıklandı

Türkiye'de aşılanan kişi sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan aşı miktarının 47 milyon dozu geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda."

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