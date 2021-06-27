Türkiye'de aşılanan kişi sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan aşı miktarının 47 milyon dozu geçtiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda."
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