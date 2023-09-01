Türkiye'de hastaneye gitmeden rapor dönemi başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık Türkiye'de hastaneye gitmeden rapor alınabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haber 7 yazarı Mehmet Acet'e sağlık sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Acet, Bakan Koca ile görüşmesini bugünkü köşesinde kaleme alırken, artık telemedicine uygulaması ile ilaç, rapor alınabileceği duyuruldu.



Bakan Koca’nın verdiği bilgiye göre randevu alıp hastaneye gidenlerin yaklaşık yüzde 22’lik bir bölümü hastaneye reçete, rapor vs. yazdırmak için gidiyor.

Bakan Koca, bu amaçla hastaneye gidenlerin böyle yapmalarını gerektirmeyecek bir çözüm formülü olarak ‘Telemedicine’ yöntemini zikrediyor, şöyle diyor:



“Hasta yükünü azaltacak bir başka uygulama: Telemedicine uygulaması.

Hastaların yüzde 22’si reçete yazdırmak için hastanelere gidiyor. Onların bu taleplerini uzaktan sağlık hizmeti ile çözmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde reçete, rapor vs. ihtiyaçların hastaneye gelmeden halledilmesi sağlanacak.”



Bakan Koca, ileri yaştaki insanların bulundukları yerde sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayacak olana “Yaş Alma Merkezleri”nin kısa adıyla YAŞAM merkezlerinin bazı illerde açıldığını, devamının da geleceğini ifade ediyor.

Hedefimiz 65 yaş üstü olmak üzere , 80 yaş üstünden başlayacak şekilde 250/300 kişiye bir doktor düşecek şekilde düşünülen bir yöntem bu. Amaç hastaneye daha az gelerek sağlık hizmetini sunmak olacak.

Dolayısıyla eş zamanlı olarak hastanelerin hasta yükünün azalmasına da katkı sağlayacak.

Bakan Koca ‘En büyük sorunumuz’ dediği şiddet konusunda yeni bazı adımların da atılacağı haberini verdi.



“Beyaz kod dışında bir de gri kod için çalışıyoruz.” Deyip şöyle devam etti: “Beyaz kod da yargı/hukuk devreye giriyor. Gri kod ile idari sorumlular haberdar edilecek. Potansiyel bir tehdit algılamasına karşı öncül kod olacak.”

“YURTDIŞINA GİDEN HEKİMLERİN SAYISI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI”



Realitesinin yanı sıra, biraz da negatif kampanya amaçlı olarak kullanılan bir sorunumuz var malum.



Yurtdışına giden doktorlar meselesi…



Bakan Koca’da alıp sizlere aktarabileceğim iyi haber şu:



Kamudan doktor ayrılmasında önemli azalmalar var.



Kamuda çalışan doktorların hem özlük haklarının, hem de çalışma şartlarının iyileştirilmesinin bunda katkısı büyük.



Bakan Koca bu konuda şöyle bir değerlendirme yapıyor:



“Kamudan ayrılanların sayısı giderek azaldı. Yurtdışına çıkmak için iyi hal belgesi alanların sayısı bir ara aylık 320, 330 kişiye kadar çıkmıştı. Beyaz Reform sayesinde şimdi bu sayı oldukça düştü. Ve her iyi hal belgesi alan da yurtdışına gitmemeye başladı.

Yurtdışına gidenlerin önemli bir bölümü de eğitimine devam etmek için gidiyor.”

HASTANELERİN YÜKÜNÜ AZALTMAK İÇİN ÇOK YÖNLÜ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR



Kamu hastanelerinin yükünün fazlalığı herkesin malumu. Bu durum, hem hizmet verenler sıfatıyla doktor ve sağlık çalışanları, hem de hizmet alanlar sıfatıyla hastalar için çeşitli zorlukları ve sıkıntıları beraberinde getiriyor. Sağlık Bakanlığı Bakan Koca nezaretinde, yeni dönemde, bu sorunu rahatlatma, hastanelerin yükünü azaltma ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma anlamında çok yönlü bir süreç yürütüyor.



Örneğin:



“Hekimlerimizin hastalarına odaklanabilmesi için her birine tıbbi sekreter alıyoruz. 32 bin tıbbi sekreter alındı.”

YENİ KOVİD MUTASYONU: KORKACAK BİR DURUM YOK

Ve son olarak gelelim, Kovid’le ilgili çıkan mutasyon haberlerine.

Bakan Koca’ya bu konuda tedirgin olmayı gerektirebilecek bir durum var mı sorusunu yönelttim.



“Geçmişte yaşadığımız sıkıntılı dönemlere dönmek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Mutasyonların hiçbirinin virülansı (etkisi) daha güçlü değil. Onun için endişe edilecek bir durum yok. Vatandaşımız müsterih olsun. Gripten korunur gibi korunmaya devam etsin.

Kronik hastaların ve yaşlıların kalabalık ortamlarda daha dikkatli olmaları, enfekte olanların kalabalıklara karışmaması önem taşıyor.”

Mehmet Acet'in yazısının tamamı için...