Türkiye'deki binlerce yabancı uyruklu sığınmacı için dikkat çeken iddia

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden yasal ve kaçak sığınmacılarla ilgili son günlerin en dikkat çeken iddiası İsrail'den geldi.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de çok sayıda göçmenin Avrupa'ya geçmek için hazırlık yaptığı iddia edildi.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre, çoğu Suriyeli ve Afgan olan çok sayıda sığınmacı, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek için büyük bir konvoy oluşturma hazırlığı yapıyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, sosyal medyada örgütlenen sığınmacıların sayısının 16 bini bulduğunu ve daha da artmasının beklendiğini aktardı.

Jerusalem Post'un haberinde, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin durumunun son yıllarda kötüleştiği, birçoğunun ırkçılıkla karşı karşıya kaldığı kaydedildi. Bu nedenle Türkiye'den ayrılıp Avrupa'ya geçmek isteyenlerin sayısının hızla arttığı belirtiliyor.

YENİ GÖÇMEN KRİZİ ÇIKABİLİR

Haberde, konvoyun yola çıkmasıyla Avrupa'da geçen yıllardakine benzer bir göçmen krizi yaşanabileceği de kaydedildi. Yunanistan ve birçok Avrupa ülkesi, son dönemde Türkiye'den Avrupa'ya geçen göçmen sayısının hızla arttığı yönünde açıklamalar yapıyor.

Suriye'de 2011'de patlak veren savaş büyük bir sığınmacı akınına da yol açmış, yüzbinlerce Suriyeli Türkiye’ye yerleşmişti.

2015'te başlayan göçmen krizinde botlarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan çok sayıda kişi boğularak can verdi. Geçen sene de Belarus-Polonya sınırı ciddi bir göçmen krizine sahne olmuştu.