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  3. 28 Kasım 2018 15:55

Türkiye'den İngiltere'ye Akın İpek tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İngiltere'nin FETÖ mensubu firari Akın İpek'in iade talebini reddetmesiyle ilgili olarak ''Kabul edilemez bir karar'' dedi.

Türkiye'den İngiltere'ye Akın İpek tepkisi
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İngiltere FETÖ firarisi eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesini reddetti. 

Karara Türkiye'den ilk tepki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi.  Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.

Türk yargısının iade talebinin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğunu söyleyen Adalet Bakanı, "İngiltere yargısının red kararı ise, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili red kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Gül şöyle devam etti:

"İngiltere’den beklentimiz hem uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olarak FETÖ mensubu firari teröristlerin iadesini gerçekleştirmesi hem de bu yolla dostluğunu ve müttefikliğini göstermesidir."

DHA

abdülhamit gül , ingiltere , akın ipek
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