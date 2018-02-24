Türkiye'den yeni angajman kuralı !

TSK’nın önceki gece Afrin’e 40 araçla yapılan terör sevkıyatını hedef alıp vurması, “Hareketli her hedef vurulacak” diye belirlenen yeni angajman kuralının uygulanması oldu.



Suriye’nin Halep bölgesinden çıkıp Afrin’e giden 40 araçlık konvoyun önceki gece Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından vurulmasıyla, Afrin’e terör tahkimatını önlemeye yönelik “Hareketli her hedef vurulacak” diye belirlenen yeni angajman kuralları uygulamaya konuldu ve ilk kez uygulandı.

TSK, Afrin'e gelen konvoyu İHA'lar saniye saniye takip etti. TSK, Afrin’e yaklaşan iki şüpheli konvoyu takibe alarak yalnızca mühimmat taşıyan konvoyu vurdu. Bu Türkiye'nin sahadaki istihbarat gücünü ve modern ekipmanlarla yaptığı keşif ve gözetleme gücünü de gösteriyor.

Daha önce hareketlenen ve Afrin'e girme planı yapan rejim yanlısı grupların konvoyları uyarı bombardımanlarıyla durdurulmuştu.