  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'denbir ülkeye daha yardım

Türkiye'denbir ülkeye daha yardım

Türkiye'denbir ülkeye daha yardım

Türkiye, depremde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Haiti'ye 16 tonluk yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye, 14 Ağustos'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Haiti'ye yardım eli uzattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ve 270 hijyen ile 222 gıda kolisinden oluşan yaklaşık 16 tonluk yardım malzemesi sabah saatlerinde askeri kargo uçağına yüklendi.

 Koca Yusuf lakaplı A400 M tipi askeri kargo uçağı, Haiti'ye gitmek üzere saat 09.35'te Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalandı.

7 kişilik AFAD insani yardım ekibinin de içerisinde bulunduğu uçak, yardım malzemelerini Haiti'ye ulaştırmak üzere havalandı.

 

 

Etiketler haiti Türkiye yardım deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sadakatsiz’in Derin'i Melis Sezen mankenlere böyle meydan okudu
Karadeniz kıyılarında ''swinger partisi'' turizmi!
Bir zamanlar Türkiye'nin cenneti olan nokta kurudu
Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...
Konut kredisinde faizler düşecek mi ?
Dolar/TL kuru için korkutan tahmin: 10 TL!
Kaan Yıldırım suskunluğunu bozdu ! Hadise hakkında ilk açıklama
Taraftar sahaya indi, ortalık savaş alanına döndü!
Yüz yüze eğitim için Bakanlıktan yeni rehber
Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altın... Piyasalar yeni haftaya böyle başladı