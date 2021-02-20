Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli için geri sayım

Türkiye'de 2014 yılında çalışmalarına başlanan Türkiye’nin en uzun demiryolu tüneli projesinde yapılan incelemeler ile 10 km’si bittiği açıklandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı’nda Türkiye’nin en uzun demiryolu tüneli projesini inceledi. İnceleme hakkında Başkan Şahin tarafından sosyal medya hesabından şu açıklama ile paylaşım yapıldı:

“Nurdağı’nda Türkiye’nin en uzun demiryolu tüneli projesi yapılıyor. Bu demiryolu sayesinde Gaziantep’e çok kısa sürede ulaşılacak, zaman ve enerji tasarrufu sağlanacak. Görevli arkadaşımız kısaca anlatıyor. Valimiz Davut Gül ile dinledik. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

Nurdağı – Başpınar Hızlı Tren Hattı hakkında görevli tarafından şu açıklamalar yapıldı:

“10 kilometresi biten T2 tünelimiz burası. Burası Nurdağı, bitim yeri de Bahçe olacak. Bu tünelimizin 10 kilometresi kaplama betonları da dahil bitmiş durumda. Şu anda içeride üst yapı çalışmalarına başlamış durumdayız. Nasip olursa bu yıl içerisinde bu tarafın T2 tünelinin üst yapısını da bitirmiş olacağız. Diğer T5 tünelimiz de bu aşamada devam edecek. Hedefimiz en kısa sürede İnşallah burayı da bitirip teslim etmek.”

