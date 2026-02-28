  1. Anasayfa
  Türkiye'nin hava sahası ile ilgili iddialar yalanlandı

Türkiye'nin hava sahası ile ilgili iddialar yalanlandı

Türkiye'nin hava sahası ile ilgili iddialar yalanlandı
Güncelleme:

Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran hattında patlak veren sıcak savaşın yankıları sürerken, Türkiye’nin bu çatışmadaki konumuyla ilgili ortaya atılan iddialara Ankara’dan en üst düzeyde ve en net yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin hava sahasını veya askeri üslerini saldırılar için açtığı yönündeki spekülasyonları sert bir dille yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin İran'a yönelik operasyonlara lojistik veya hava sahası desteği sağladığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye tarafı olmadığı bir çatışmada hiçbir unsurunu operasyonel amaçlarla kullandırmaz" denilerek İncirlik ve Kürecik tartışmalarına son nokta konuldu.

Orta Doğu’da "Aslanın Kükremesi" ve "Sadık Vaad 4" operasyonları tüm hızıyla sürerken Türkiye’nin hava sahasının saldırılar için açıldığına dair sosyal medyada yayılan iddialara İletişim Başkanlığı'ndan çok sert bir yanıt geldi.

Özellikle muhalefetin ve kamuoyunun yakından takip ettiği İncirlik ve Kürecik üslerinin kullanımı konusuna DMM yayımladığı bildiriyle açıklık getirdi.

"İddialar Tamamen Asılsızdır"

DMM tarafından yayımlanan bildiride, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılara destek verdiği yönündeki paylaşımların kasıtlı bir yanıltma çabası olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Üsler ve Hava Sahası İçin "Kırmızı Çizgi"

Türkiye’nin temel dış politika prensiplerinin hatırlatıldığı açıklamada, egemenlik haklarından taviz verilmeyeceği şu sözlerle vurgulandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dâhil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz."
Bu açıklamayla birlikte, müttefiklerin veya bölge ülkelerinin Türkiye topraklarını kullanarak bir operasyon yürütmesinin söz konusu olmadığı uluslararası kamuoyuna ilan edilmiş oldu.

Sadece Resmi Makamlara İtibar Edilmeli

Savaşın yarattığı bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyaran İletişim Başkanlığı, spekülatif haberlerin milli güvenliği hedef aldığını hatırlatarak, sadece devletin resmi makamlarınca yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini önemle rica etti.

