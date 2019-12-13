Türkiye'nin İHA üssüne dikkat çeken engel!

3.5 trilyon metreküp doğalgaz ve 2 milyar varil petrol rezervi için Doğu Akdeniz’deki mücadele devam ederken Türkiye, KKTC’deki Geçitkale Havalimanı’nı İHA ve SİHA Merkezi yapmak için harekete geçti. Bu konuda KKTC makamları ile temas kuruldu.

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'ün haberine göre Magosa'daki havaalanının işletmesini yıllık 1 milyon 579 bin liraya alan iş insanı Asil Nadir'in (78) bu karardan zarar göreceğini düşünen KKTC hükümeti ve Başbakan Ersin Tatar, konuyu zamana yaymak istiyor. Daha önce Nadir'in Polly Peck şirketinde yöneticilik yapan Tatar'ın, Nisan 2020'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı ve kendisini destekleyen Asil Nadir'i olumsuz etkileyecek bir karara seçim öncesi imza atmak istemediği belirtiliyor. Türkiye ile ilişkileri son derece iyi olan Tatar'ın bu konunun seçim sonrasına bırakılmasını öngördüğü bildirildi.

ŞİMDİLİK 5 ADAY VAR

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Mustafa Akıncı'nın yanı sıra Başbakan Ersin Tatar, CTP Başkanı Tufan Erhürman, DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş ve YDP Başkanı Erhan Arıklı'nın da adaylığı düşündüğü belirtilirken, seçimin 2. tura kalması bekleniyor.

En zengin Kıbrıslı olarak tanınan Asil Nadir, şimdiye kadar sadece askeri amaçla kullanılan Geçitkale Havalimanı'nın işletmesini önce kargo hizmeti, sonra da sivil uçuşlara açmak amacıyla almıştı.

Ancak Ercan Havalimanı'nı işleten Taşyapı firması, KKTC hükümeti ile 2. bir havalimanından sivil uçuş yapılmamak kaydı ile sözleşme imzalamıştı. Bu şart aşıldığı taktirde Geçitkale de sivil ulaşıma açılabilecek.

