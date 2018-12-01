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  3. 01 Aralık 2018 17:51

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Trafik polislerinin ceza yazdığı sırada sinir krizi geçirip çığlık atan akademisyen olayında yeni bir gelişme yaşandı.

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Trafik polislerinin ceza yazdığı sırada sinir krizi geçirip çığlık atan ve bu videosu sosyal medyada olan olan öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı, harekete geçti. Tarlacı, itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görüntülerin servis edilmesiyle ilgili müfettiş atandığını duyurdu.

İstanbul Fatih’e bağlı Ayvansaray Caddesi'nde 1 Kasım Günü saat 10.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri iddiaya telefonla konuşan bir araç sürücüsünü durdurdu. Araç sürücüsü Özlem Atan Tarlacı'ya polis ekipleri uygulama yaparken, bir polis memuru ise o anları görüntüledi. Kendisinin görüntülendiğini fark eden Özlem Atan Tarlacı ise sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı.

Bir polis memurunun “Lan bağırmayın, hanımefendi” denilerek tepki gösterdiği Dr. Tarlacı’nın görüntüleri polis memuru tarafından an be an kaydedilerek sosyal medyaya servis edildi. Olayın haber olmasının ardından bir açıklama yapan Tarlacı, polis ekiplerinin ehliyeti kırık olduğu için ceza yazdığını o anların bir polis tarafından kayda alınması nedeniyle de sinir krizi geçirerek bağırdığını aktardı.

Olayla ilgili İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, Özlem Atan Tarlacı'ya seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan ve emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLERE MÜFETTİŞ ATANDI

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, uygulamanın bir polis memuru tarafından görüntülenerek sosyal medyaya servis edilmesini araştırmak için ise müfettiş atandığını duyurdu.

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