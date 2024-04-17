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Türkiye'nin tatil cennetinde su altında turizm toplantısı

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Fethiye'de Turizm Haftası kapsamında bir grup dalgıç su altında temsili olarak turizm sezonunu değerlendirdi. Dalgıçların su altına masada oturup, bilgisayar ve mikrofon kullandıkları o anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, Turizm Haftası kapsamında dün su altında temsili olarak turizm sezonunu değerlendirdi.

Fethiye'de Turizm Haftası kapsamında bir grup dalgıç su altında temsili olarak turizm sezonunu değerlendirdi. Dalgıçların su altına masada oturup, bilgisayar ve mikrofon kullandıkları o anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

Dalış eğitmeni Önder Diktaş beraberindeki Aydın Tanal ve Melisa Harless ile Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinlikte masada oturup, bilgisayar ve mikrofon kullandıkları o anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

Fethiye'de Turizm Haftası kapsamında bir grup dalgıç su altında temsili olarak turizm sezonunu değerlendirdi. Dalgıçların su altına masada oturup, bilgisayar ve mikrofon kullandıkları o anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

Diktaş, etkinlik ile hem Turizm Haftası'nı kutladıklarını hem de bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çektiklerini belirtip, "Suyun altında bisiklet sürme, çadır kurma, uyuma, balık tutma gibi aktiviteler de yapmıştık. Bu sezonda da farklı etkinlikler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu gibi etkinliklerle amacımız dalışı özellikle Türkiye'de tanıtmak ve gençlere sevdirmek" diye konuştu. (DHA)

 

DHA

Etiketler Fethiye dalış Türkiye'nin tatil cenneti dalgıç  Muğla
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