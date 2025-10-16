  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'nin ünlü giyim devi hacklendi: Sizin de kişisel verileriniz çalınmış olabilir!

Türkiye'nin ünlü giyim devi açıkladı: Sizin de kişisel verileriniz çalınmış olabilir

Türkiye'nin ünlü giyim devi açıkladı: Sizin de kişisel verileriniz çalınmış olabilir
Güncelleme:

Son yıllarda artan kişisel verilere yönelik saldırıların son hedefi Türkiye'nin giyim devi Mango firması oldu. Firma müşterilerine ait kişisel verilere yetkisiz erişimi doğruladı...

Türkiye'nin önde gelen giyim şirketlerinden MANGO firması "pazarlama hizmetleri çalışanı bir kişinin müşterilerinin bazı kişisel verilerine yetkisiz eriştiğini" duyurdu.

MANGO'dan yapılan açıklamada hiçbir müşterinin soyadı, kredi kartı, banka bilgileri, kimlik, pasaport ya da otorum açma bilgilerine erişilmediği belirtilirken, yetkisiz erişimle erişilen bilgilerin yalnızca ad, ülke, posta kodu, e-posta ve telefon numarası olduğu belirtildi.

İşte MANGO'dan konuyla ilgili yapılan açıklama:

Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığımız doğrultusunda MANGO olarak, dış pazarlama hizmetlerimizden birinin belirli kişisel müşteri verilerine yetkisiz erişime maruz kaldığını size bildirmek istiyoruz.

Açığa çıkan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlıdır: yalnızca ad (soyadınız tehlikede değildir), ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası. Her şeyin normal şekilde işlemeye devam ettiğini ve Mango'nun altyapısı ile kurumsal sistemlerinin tehlikeye girmediğini bildirmek isteriz.

Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz/pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz ya da şifreleriniz tehlikeye girmemiştir.

MANGO bu durumu fark eder etmez hemen tüm güvenlik protokollerini devreye sokmuştur. Mevcut düzenlemelere uygun olarak ve iç protokolümüzü takip ederek MANGO, Veri Koruma Ajansı'nı ve Yetkilileri bilgilendirmiştir.

Bu duyuruyu önlem amaçlı yayınlıyoruz ve tüm müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli iletişimlere veya olağandışı eylem taleplerine dikkat etmelerini öneriyoruz.

MANGO, ek sorularınız için Müşteri Hizmetleri e-posta adresini ([email protected]) ve telefon numarasını (0850 390 29 89) kullanıma sunmaktadır ve bu özel olayın size vermiş olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Her zaman olduğu gibi markamıza olan güveniniz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz.

Mango Ekibi

Haber3.com Haber Merkezi

text-ad
Etiketler mango kişisel veriler hack saldırı kişisel verilere izinsiz erişim izinsiz erişim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suudi Arabistan'a veda eden Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu Suudi Arabistan'a veda eden Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Bir kadro dışı kararı daha! Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Bir kadro dışı kararı daha! Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama Kızını vurup aynı silahla intihar etmişti... Tartışmanın nedeni ''yok artık'' dedirtti! Kızını vurup aynı silahla intihar etmişti... Tartışmanın nedeni ''yok artık'' dedirtti! Galatasaray'da Victor Osimhen - Mauro Icardi krizi: Perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray'da Victor Osimhen - Mauro Icardi krizi: Perde arkası ortaya çıktı! Özel halk otobüsünde kan donduran cinayet: Yeğeninin eşini bıçaklayarak katletti! Özel halk otobüsünde kan donduran cinayet: Yeğeninin eşini bıçaklayarak katletti! Türkiye'nin en cesur giyinen ismi tüm ezberleri bozan kıyafetiyle ortalığı karıştırdı Türkiye'nin en cesur giyinen ismi tüm ezberleri bozan kıyafetiyle ortalığı karıştırdı Türkiye'nin en mutsuz meslekleri belli oldu Türkiye'nin en mutsuz meslekleri belli oldu Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Türkiye'yi terk ediyor! Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Türkiye'yi terk ediyor! Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor!
Altın fiyatları rekor serisi devam ederken Mahfi Eğilmez:''Bu gerçekleşirse altını kimse tutamaz'' Altın fiyatları rekor serisi devam ederken Mahfi Eğilmez:''Bu gerçekleşirse altını kimse tutamaz'' Sakın ''ne güzel çocuklar balık tutuyor'' demeyin... Öyle bir detay var ki... Sakın ''ne güzel çocuklar balık tutuyor'' demeyin... Öyle bir detay var ki... Hava durumu raporu güncellendi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! Hava durumu raporu güncellendi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! Ses kaydı ortaya çıktı; Narin cinayetinde baş şüphelinin avukatı davadan çekildi Ses kaydı ortaya çıktı; Narin cinayetinde baş şüphelinin avukatı davadan çekildi Yılmaz Özdil canlı yayında İpek Özbey'e çok sert sözler Yılmaz Özdil canlı yayında İpek Özbey'e çok sert sözler ''Erken seçim değil baskın seçim'' deyip, tarihi açıkladı! ''Erken seçim değil baskın seçim'' deyip, tarihi açıkladı! Liselilerin okul gezisi acil serviste bitti: 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Liselilerin okul gezisi acil serviste bitti: 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Zam'aydın Türkiyem! Sigaraya bir dev zam daha geldi: En ucuzu 95 TL oldu! Zam'aydın Türkiyem! Sigaraya bir dev zam daha geldi: En ucuzu 95 TL oldu! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi İslam Memiş'ten durmak bilmeyen altın fiyatları için ''düşüş'' tahmini İslam Memiş'ten durmak bilmeyen altın fiyatları için ''düşüş'' tahmini