Türkiye'nin ünlü giyim devi açıkladı: Sizin de kişisel verileriniz çalınmış olabilir

Son yıllarda artan kişisel verilere yönelik saldırıların son hedefi Türkiye'nin giyim devi Mango firması oldu. Firma müşterilerine ait kişisel verilere yetkisiz erişimi doğruladı...

Türkiye'nin önde gelen giyim şirketlerinden MANGO firması "pazarlama hizmetleri çalışanı bir kişinin müşterilerinin bazı kişisel verilerine yetkisiz eriştiğini" duyurdu.

MANGO'dan yapılan açıklamada hiçbir müşterinin soyadı, kredi kartı, banka bilgileri, kimlik, pasaport ya da otorum açma bilgilerine erişilmediği belirtilirken, yetkisiz erişimle erişilen bilgilerin yalnızca ad, ülke, posta kodu, e-posta ve telefon numarası olduğu belirtildi.

İşte MANGO'dan konuyla ilgili yapılan açıklama:

Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığımız doğrultusunda MANGO olarak, dış pazarlama hizmetlerimizden birinin belirli kişisel müşteri verilerine yetkisiz erişime maruz kaldığını size bildirmek istiyoruz.

Açığa çıkan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlıdır: yalnızca ad (soyadınız tehlikede değildir), ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası. Her şeyin normal şekilde işlemeye devam ettiğini ve Mango'nun altyapısı ile kurumsal sistemlerinin tehlikeye girmediğini bildirmek isteriz.

Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz/pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz ya da şifreleriniz tehlikeye girmemiştir.

MANGO bu durumu fark eder etmez hemen tüm güvenlik protokollerini devreye sokmuştur. Mevcut düzenlemelere uygun olarak ve iç protokolümüzü takip ederek MANGO, Veri Koruma Ajansı'nı ve Yetkilileri bilgilendirmiştir.

Bu duyuruyu önlem amaçlı yayınlıyoruz ve tüm müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli iletişimlere veya olağandışı eylem taleplerine dikkat etmelerini öneriyoruz.

MANGO, ek sorularınız için Müşteri Hizmetleri e-posta adresini ([email protected]) ve telefon numarasını (0850 390 29 89) kullanıma sunmaktadır ve bu özel olayın size vermiş olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Her zaman olduğu gibi markamıza olan güveniniz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz.

Mango Ekibi

Haber3.com Haber Merkezi