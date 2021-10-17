Türkiye'nin vaka haritası güncellendi: İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri de paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca, "2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı. VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER Vaka sayısı en çok artan illerin tablosunu paylaşan Bakan Koca, "2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük." dedi.