Türkiye'nin yeni kara harekatı için tarih verdiler

İngiltere'de Arapça yayın yapan Asharq Al-Awsat gazetesine konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Irak'a yapacağı olası bir kara harekatı için tarih verdi.

Son dönemde Türkiye ile Irak arasında güvenlik meseleleri ile ilgili bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleşirken, İngiltere'nin başkenti Londra merkezli yayın yapan Asharq Al-Awsat isimli gazeteye konuşan kaynaklar bazı iddialarda bulundu.

1978'de kurulan gazeteye konuşan kaynaklar, Ankara'nın terör örgütü PKK'yı ortadan kaldırma planlarını aktardı. Irak'ta İran yanlısı Haşdi Şabi'nin operasyonda yer alacağına dair iddialar ortaya atıldı.

Asharq Al-Awsat'a konuşan bir Türk yetkili, "Ankara'nın planının" bir parçasının savaştan sonra meydana gelecek değişikliklere hazırlanmak ve "bölgede, özellikle de Irak'ta sıfır güvenlik sorunu" kararlılığı olduğunu söyledi.

ANLAŞMANIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Asharq Al-Awsat'a konuşan Iraklı kaynaklar, Fidan Bağdat'a gitmeden önce Irak'ın, İran'ın PKK ile ilgili yeni durumu onaylaması da dahil olmak üzere Türkiye'nin planı hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Bir başka Iraklı kaynak ise resmi istişareler başladığında "sıfır saati dahil her şey hazırdı" dedi. Planı iki ülke arasında "eşi benzeri görülmemiş" olarak niteleyen kaynak, Haşdi Şabi'nin destek sağlamak üzere bazı bölgelerde yer alacağını da sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 14 Mart'ta Bağdat'a giderek mevkidaşı ile görüşmüştü.

Iraklı kaynaklar anlaşmaya dahil olan bazı detayların da, Türkiye'nin Irak'ta Tahran'la gerilimin azaltılması için Amerikalılarla arabuluculuk yapması ve Türkiye'nin garantörlüğünde İran'ın bölgesel ticarette daha fazla rol almasını içerdiğini söyledi.

Iraklı bir diplomat anlaşmanın siyasi boyutunun "Gazze'deki savaşın sona ermesinden sonra gerçekleşmesi beklenen kapsamlı değişikliklere" hazırlandığını söyledi. Bir Türk yardımcısı Asharq Al-Awsat'a Ankara'nın savaş sonrası durumla ilgili olarak bölge ülkelerini kapsayan bir dosya hazırladığını doğruladı.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan Türk yetkili, Türk Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerinin yaklaşık beş ay önce Ankara'nın savaş sonrasındaki seçeneklerini ve beklenen değişikliklerle nasıl başa çıkacağını içeren bir plan hazırladığını söyledi. Yetkili, "Irak ve Suriye bu resmin bir parçası" dedi.

"HAZİRAN AYINDA BAŞLAYABİLİR"

Bir Türk diplomatik kaynak, Türkiye'nin Irak'taki askeri operasyonlarının Gazze'deki durumla doğrudan bağlantılı olduğuna dair yorumları reddetti. Kaynak, operasyonların Haziran ayında başlayabileceği tahmininde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında Bağdat'a gitmesi bekleniyor. Türk kaynaklar Erdoğan'ın ortak harekat komuta merkezi ve tampon bölge kurulmasını öngören bir anlaşma imzalayacağını söyledi.

Öte yandan haberde terör örgütü PKK ile IŞİD'le savaşında "kan kardeşliği" olduğu belirtilen Haşdi Şabi'nin nasıl hareket edeceğinin de merak uyandırdığı belirtildi. Gazeteye konuşan kaynaklar Haşdi Şabi'nin terör örgütü PKK'ya yardım ettiğini aktardı.

HAŞDİ ŞABİ'NİN AMACI

Asharq Al-Awsat'a konuşan bazı kaynaklar Haşdi Şabi'nin bölgedeki terör örgütü PKK'nın üyelerini bünyesine alarak terör grubunun varlığını ortadan kaldırmayı planladığı ve bunun da bazı bölgelerde Haşdi Şabi'nin etkisinin artmasını ve kontrolü ele geçirmesine sebep olacağını söyledi.

Haberde, "Haşdi Şabi, Türkiye ile yapılan anlaşmayı Irak, İran ve Türkiye'deki stratejik bölgelerde gücünü artırmak olarak görecek. Teorik olarak, askeri operasyon PKK'lıların dağlık bölgelere sürülmesine yol açacaktır. Ayrıca Türkiye'nin tampon bölgesini, İranlı grupların Suriye yakınlarında konuşlandığı İran bölgesiyle birleştirecek.

Gazeteye konuşan Bağdat'taki siyasi ve diplomatik yardımcılar, "Tahran belirleyici bir anda beklenmedik bir kartla ortaya çıkmazsa" her şeyin plana uygun ilerleyeceğini söyledi.