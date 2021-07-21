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Türkiye'ye gurbetçi akını! 3'e katladı

Türkiye'ye gurbetçi akını! 3'e katladı

Türkiye'ye Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden girişler, geçtiğimiz seneye göre 3 kat arttı. 1 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında 971 bin giriş yapıldı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarından 1 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında 971 bin giriş yapıldığı ve girişlerin 75'inin Kapıkule Hudut Kapısı'ndan yapıldığı açıklandı.

 Korona virüsü salgınının etkili olduğu 2020 yılının aynı döneminde 289 bin giriş yapılmıştı. Geçtiğimiz seneye göre girişler yaklaşık 3 kat arttı.

Türkiye'ye Yunanistan üzerinden gelenler İpsala, Bulgaristan rotasından gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor.

Söz konusu tarihlerde 191 bin araçla 746 bin 783 yolcu yurda Kapıkule Hudut Kapısı'ndan giriş yaptı. 

Etiketler kapıkule gurbetçi Türkiye tatil bayram kurban bayramı
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