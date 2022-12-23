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Türkiye'ye sızmaya çalışan 13 kişi yakalandı

Türkiye'ye sızmaya çalışan 13 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 4'ü FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 13 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twiter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 4'ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı sınır fetö pkk yunanistan suriye
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