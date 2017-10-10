Turkuaz taksi İstanbul yollarında

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ile belediyenin yürüttüğü proje kapsamında, yüzde 100 elektrikle çalışan filitresiyle ekzos gazlarını emen çevreci turkuaz renkli taksi, İstanbullulara hizmet için yola çıktı. İTEO Başkanı Yahya Uğur, dünyada ilk kez İstanbul yollarında artık normal taksiye oranla 3 TL farkla lüks, konforlu ve çevreci elektrikli Tesla araçların kullanılacağını söyledi. İTEO Başkanı Yahya Uğur, Tesla marka aracın İstanbullular'a konforlu bir hizmet sunacağını ve taksicilerin de kalitesini yükselteceğini belirterek, "Ocak 2018'e kadar turkuaz benzeri lüks taksi sayısı 200'e çıkabilecek. Mevcut taksici esnafının içinde dileyen olursa aracını bir üst segmentte çıkarma şartıyla bu işi yapabilecek" dedi.

Turkuaz taksiler diğer taksilere göre yüzde 15 daha yüksek bir ücretle hizmet verecek.