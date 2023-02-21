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TUS ve YDUS da ertelendi

TUS ve YDUS da ertelendi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri ile birlikte TUS ve YDUS'un ertelendiğini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler fahrettin koca Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS YDUS
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