Tutuklu Avukat Rezan Epözdemir'in duruşma tarihi belli oldu

''Rüşvete aracılık etmek'' suçundan 12 yıla kadar hapsi istenen Avukat Rezan Epözdemir, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Avukat Rezan Epözdemir hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Epözdemir 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Epözdemir’in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Z.Y. ve A.M.Y. isimli şahısların tahliyesi ile daha sonra ‘ev hapsi’ şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiği, ayrıca bu suretle menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

"150 bin dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler’’

Hazırlanan iddianamede, olaydaki rüşvet eylemi nedeniyle meslekten ihraç edilen C.Ç. ile A.D. isimli şahıslar arasında bir konuşma geçtiği, konuşmada alınan paranın ‘Rezan’ isimli bir şahsa götürüleceğine dair ibarelerin bulunduğu kaydedildi. Tanık olarak dinlenen A.D.’nin "Görüşmede Rezan olarak geçen kişi Rezan Epözdemir’dir. N.E. ile Z.Y. isimli şahıslar Makaron dosyasında birlikte şüpheliydiler. Operasyon dosyası o dönem Bakırköy Adliyesi’nde savcı olarak görev yapan C.Ç.'deydi. Dosyada yapılan ilk operasyonda N. tutuklanmadı. Z. ise tutuklanmıştı. N.E. bana ‘Senin C.Ç. ve Rezan'la aran iyidir. Görüş, dosyada bize yardımcı olsunlar’ dedi. Bunun üzerine ben hem Rezan ile hem de C.Ç. ile görüştüm. C. ve Rezan bana 150 bin dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. Durumu N.E.'ye ilettim. 150 bin dolar rüşvet Z.'nın tahliyesi karşılığında gayriresmi ortağı olan N.E. tarafından bana getirildi. Bu paranın 75 bin dolarlık kısmı ise C. Ç. tarafından benim ikametimden alındı. C. parayı alırken parayı Rezan'a vermek üzere ofisine götüreceğini söyledi ancak ayrıldıktan sonra Rezan ile buluşup dışarıda da vermiş olabilir. Nerede buluştuklarını bilmiyorum" dediği belirtildi.

MASAK raporuna da yer verilen iddianamede, şüpheli Epözdemir’in C.Ç.’nin oğluna 2017’de 600 lira burs ödemesi göndermesi hususlarının dikkat çekici olduğu, A.D.’nin Epözdemir’e 2018’de bin 268 lira yatırdığının görüldüğü, ayrıca C.Ç.’nin de A.D. ile aralarında para transfer işlemlerinin bulunduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Epözdemir’in savunmasında, beyanlardaki tarihin uyumsuz olduğunu belirttiği ancak olaya ilişkin diğer kayıtlarda rüşvetin yalnızca tahliyeye değil, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da ilişkin olduğunun anlaşıldığı, diğer mesaj kayıtları incelendiğinde ise Z.Y.K. isimli şahsın tahliye tarihi olan 15 Haziran 2021’den 2 gün sonrasına ait olan ve A.D. ile N.E., S.G. ve G.A. arasında 17-18 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan yazışmalardan para konusunda sorun yaşandığını, istenilen paranın verilemeyeceği yönünde açıklamalar bulunduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

"Tarihler arasındaki uyumsuzluğun olağan olduğu değerlendirildi"

Adli kontrol kararının kaldırılması veya adli kontrol tedbirinin değiştirilmesi ile ilgili 16 Temmuz 2021 ve 23 Ağustos 2021’de itirazın reddine karar verilmesine rağmen 27 Ağustos 2021’de aynı konu hakkında tekrar talepte bulunulduğunun kaydedildiği iddianamede, mesaj yazışmaları ve HTS kayıtlarına göre o tarihlerde izinli olan C.Ç’nin süreci takip ettiğinin ve neticede talep doğrultusunda 29 Ağustos 2021’de karar verildiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla rüşvete konu anlaşmanın 29 Ağustos 2021’de tamamlandığının anlaşıldığı, açıklanan sebeplerle tarihler arasındaki uyumsuzluğun olağan olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

"Bonoların düzenlendiği tarihte hakim-savcı maaşları ortalama 11-12 bin liraydı, bu durum hayatın olağan akışına aykırı"

Ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 490 bin lira olduğunun belirtildiği iddianamede, bonoların düzenlendiği tarihte hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin lira olduğu, kaba bir hesapla C.Ç.’nin aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu aktarıldı. Şüpheli Epözdemir’in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasında tutuklu bulunan Z. Y. ve A.M. Y. isimli şahısların tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiği ve bu suretle de menfaat temin ettiği kaydedildi.

12 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Rezan Epözdemir’in ‘rüşvete aracılık etmek’ suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

"Mahkum olursam hayatıma son veririm" demişti

Epözdemir geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim'' ifadelerini kullanmıştı.

Epözdemir'in açıklaması şöyleydi:

"Sosyal medya eliyle ve yalancı tanıkla bana bu kumpası kuranlar benim cezaevinde çürümem ve yaşayan bir ölüye dönmem için hasmane tavırlarla ve gayri ahlaki bir şekilde sosyal medyada Can ve Ciner Holding soruşturmasıyla beni ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu açıkça vicdansızlıktır. Hasmane tavırla aynı merkezden yönetilen ve menfaat karşılığında paylaşım yapan bu troller, benim 20 yıllık hak ve hukuk mücadeleme ve itibarıma karşı suikast yapmaya çalışıyorlar. Benim üç çocuğum, eşim ve ailem var. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Çocuklarım da bu yalan ve iftiralardan oldukça kötü etkileniyor. Biraz vicdanı olanların bu itibar suikastini sonlandıracağı umuduyla yazıyorum. Herkesten biraz vicdan ve merhamet rica ediyorum. Bu hukuka aykırı tutuklama ve beni haksızca hedef gösteren iftiralar artık bir zulme dönüşmüştür. Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim. Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir. Kamuoyundan ricam hasmane tavırlarla kaleme alınan hayal ürünü ve kötü niyetli iddialara lütfen itibar etmeyiniz. Selam ve sevgilerimle."