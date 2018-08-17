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  3. 17 Ağustos 2018 23:23

Tuzla Piyade Okulu'nda FETÖ operasyonu

Tuzla Piyade Okulu'ndaki örgüt yapılanmasına ilişkin operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla Piyade Okulu'nda FETÖ operasyonu
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Tuzla  Piyade Okulu'ndaki örgüt yapılanmasına ilişkin operasyonlarda, 10 şüpheli  gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Tuzla Piyade  Okulu'ndaki "askeri mahrem yapılanması"na ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk  Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış "mahrem yapılanması"nın deşifre edilmesine  ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Tuzla Piyade Okulu mahrem hizmetler yapılanmasında, subay rütbesindeki  askerlerden sorumlu, örgüte bağlı ve bu örgütle birlikte hareket eden "temsilci,  müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen ve öğrenci" şeklindeki  hiyerarşik yapının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, etkin pişmanlık  hükümlerinden yararlanan T.D'nin de yapının deşifresine yönelik ifade verdiği  aktarıldı.

Örgütün yapılanmasına yönelik mart, mayıs ve ağustosta operasyonlar  yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Tuzla Piyade Okulu'ndan sorumlu mahrem yapıda  bulunan ve örgütün sözde piyade okul sorumlusu müdür konumunda bulunan şahıs ile  hiyerarşik sıraya göre bu şahsın altında görev yapan 5 başmüdür yardımcısı, 23  müdür yardımcısı, 27 öğretmen konumundaki şahıs tespit edilmiş, bu şahıslardan  10'u (sivil) gözaltına alınmış, mahrem yapılanmada çeşitli konumlardaki şahıslara  bağlı çeşitli rütbelerdeki aktif görev yapan 78 subay ise tespit edilmiştir."  bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, örgütün Tuzla Piyade Okulu'ndaki "mahrem asker  yapılanması"na yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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