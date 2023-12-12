Uber Türkiye'den hizmet bedeli kararı

Uber, Türkiye’de ek ücretlendirmeye ilişkin yeni bir duyuru yaptı. Buna göre kullanıcılar artık her araç çağırmada ek 20 TL'lik sabit ücret ödeyecek.

Global çapta taksi taşımacılık hizmeti veren Uber, Türkiye pazarında yeni bir ek ücret duyurusu yaptı.

Mesaj yoluyla kullanıcıları bilgilendiren Uber, bugünden itibaren Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen her yolculuk için 20 TL tutarında sabit bir hizmet bedelini, nihai yolculuk ücretine eklemeye başlayacağını açıkladı.

Bu hizmet bedeli, hem nakit ödemelerde hem de uygulama içi kredi kartı ödemelerinde geçerli olup, yolculuk özetinde açıkça belirtilecek. Kredi kartı ile yapılan yolculuklarda, hizmet bedeli otomatik olarak yolculuk ücretine yansıtılacak. Nakit ödemelerde ise sürücü Uber adına tahsil edilecek sabit hizmet bedelini yolculuk ücretine ekleyecek.

Uber’in Türkiye geçmişi

Uber, Türkiye’de 2014 yılından beri hizmet veren bir mobil uygulama tabanlı taşımacılık platformu olarak bizlerle. Ancak, Türkiye’de yasal düzenlemeler ve mevzuat nedeniyle Uber’in faaliyetleri bir süreliğine askıya alınmıştı. Bu süreçte, Uber’in Türkiye’deki hizmetleri durdurulmuş ve yeniden düzenlemeler için görüşmeler yapılmıştı.

Uber, Türkiye’de diğer ülkelerde olduğu gibi kullanıcıların mobil uygulama aracılığıyla taksi benzeri hizmetler almasını sağlıyor. Uygulama, kullanıcıların yakındaki sürücüleri ve araçları bulmalarına, yolculuklarını planlamalarına ve ödemelerini elektronik olarak yapmalarına olanak tanıyor.

Ancak, Türkiye’de taksi endüstrisi ve bu alandaki yasal düzenlemeler nedeniyle Uber’in faaliyetleri bazen tartışmalı oldu. Yerel taksicilerin protestoları ve yasal düzenlemeler, Uber’in Türkiye’deki operasyonlarını etkilemiş ve platformun faaliyetlerinin belirli dönemlerde askıya alınmasına yol açtı.

Yasal düzenlemeler ve yerel mevzuat çerçevesinde, Uber’in Türkiye’deki faaliyetleri ve hizmetleri sürekli olarak değişkenlik gösterebiliyor. Platformun yeniden düzenlemeler sonucunda tekrar hizmete girmesi veya belirli koşullara göre faaliyet göstermesi ise uzun bir süreç aldı ve sadece taksi platformuna evrildi.