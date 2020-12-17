Uçak bileti hattı ile doyasıya uçun

En uygun bileti öğrenmek için firma THY iletişim müşteri hizmetlerinden ulaşım sağlıyorsunuz. Promosyonlu biletlere ulaşmak için dilediğiniz her an yanınızda olan firma, sizlere en kaliteli hizmeti sunuyor.

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Müşteri hizmetlerine ücretsiz ulaşım adına iletişim numaralarından ulaşarak bilet değişikliği, bilet erteleme, bagaj koşulları ve sınıflara özel biletlere anında ulaşım sağlıyorsunuz. Tatil, iş seyahati, akraba ziyareti ya da yeni yerler keşfetmek için dünyanın her noktasına ulaşım sağlıyorsunuz. Pegasus müşteri hizmetleri için hemen arama yaparak biletinizi kredi kartı ve banka kartınızdan yapacağınız ödeme ile satın alıyorsunuz.

Bütün bankaların kartlarını kullanabileceğiniz geniş imkân sağlayan ve birçok hizmet veren firma tüm taleplerinizi en hızlı şekilde işleme alıyor. Kahvenizi içerken yapılan bu hizmet sizleri zorlamıyor.

Bavulunuzu hazırlayarak dilediğiniz tarihte, istediğiniz yere seyahat etmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz. Pegasus biletinizi sadece satın almanız için bir hizmet almıyorsunuz. Hizmet içeriği geniş olan firma sizlere kısa sürede ücretsiz Pegasus iletişim müşteri hizmeti veriyor ve biletinizi değiştirmenizi sağlıyor.

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Pegasus Bagaj Koşulları

Pegasus biletinizi alırken muhakkak bagaj kuralları hakkında bilgi almalısınız. Bagaj kurallarını Pegasus iletişim müşteri hizmetlerinden ya da internet sitesinden öğrenebilirsiniz. İstanbul’da yer alan özel hava taşımacılığında önde havayolları arasında bulunan Pegasus 1990 yılı itibari ile sizlere hizmet veriyor.

42 ülkede olmak üzere 111 hedefe uçuş seferleri düzenleniyor. Tarifeli seferlerin de yer aldığı uçuşlar için 83 uçaktan oluşan filoya sahip. Böylesi büyük ve güvenilir bir havayoluna ait biletleri bulmak ise firma sayesinde oldukça kolay. Müşteri memnuniyetine öncelik veren şirket öncelikle Pegasus biletlerinizi satın almanızı sağlıyor.

Daha sonra ise daha güvenli yolculuk yapabilmeniz adına gerekli bagaj kurallarını ve değişiklikleri sizlere sunuyor. Ücretsiz ve ücretli bagaj hakkınızı detaylı öğrenmek adına firma internet sitesinden detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Kargo ve kabin bagaj hakkı tanıyan Pegasus ile eşyalarınızı geride bırakmadan uçuyorsunuz.

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Pegasus Müşteri Hizmetleri

Pegasus müşteri hizmetleri arasında özel olarak sunulan bazı hizmetler vardır. Bagaj hizmeti bunlardan biridir. Bagaj konusunda geniş Pegasus iletişim hizmeti sunan Pegasus, kayıtlı bagajlar, kişinin yanında alabileceği bagajlar ve kargo bölümüyle geniş hizmet sunuyor. El bagajları kayıtsız, uçak alt bölmesinde gelen bagajlar ise kayıtlıdır.

Pegasus müşteri hizmetlerine alternatif olarak 0850 840 48 31 numaralı Türkiye ve Dünya’nın her yerinden ücretsiz olarak arayabileceğiniz ücretsiz çağrı merkezimiz bulunmaktadır. Her türlü bilet işlemleriniz için ücretsiz müşteri hizmetlerimizi arayarak işlem yaptırabilirsiniz.

Pegasus Ücretsiz Bagaj Hakkı Nedir?

Biletinizi promosyonlu, ekonomik ya da business olarak belirli sınıflara göre aldığınızda bazı bagaj hakları bilete tanımlanır. Kabin bagajı 8 kg olup 20x40x55 cm ölçülerde olmalıdır. Uçak kargo bölümü için belirtilen bagajlar ise 3 tarifede yer alır. Bu tarifeler ekonomik, avantaj ve business olarak farklı haklara sahiptir. Ekonomik sınıf için ücretsiz bagaj hakkı 15 kg ile sınırlandırılmıştır.0

Avantaj sınıfına ait biletlere 20 kg, business için 15 kg sınır konulmaktadır. Yurtdışı seferlerinde ise ücretsiz bagaj tanımlaması 20 kg olarak hak tanınmaktadır. Dazla bagaj ücret tarifeleri de her yıl değişiklik göstermektedir. Özellikle iç hatlar için ücretsiz bagaj fazlasında her kg 8 TL olarak hesaplanır.

Aktarmalı seferde ise 15–20 kg için 30 TL, 20 kg üzerinde olan bagajlar için kg 12 TL olarak tarife belirlenmiştir. Kıbrıs ya da diğer ülkeler için bagaj hakları güncel bilgileri sürekli olarak paylaşılır. Firma THY iletişim müşteri hizmetlerini arayarak biletinizi satın almadan önce güncel bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

Pegasus iletişim 444

Pegasus Bilet Değişikliği

Pegasus için almış olduğunuz bilet üzerinde değişiklik yaptırmanız sandığınız gibi zor değil. Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutan ve hızlı işlem yaparak zamandan tasarruf sağlayan firma tarafından bilet değişiklikleri yapılmaktadır.

Pegasus Havayolları’ndan daha önce satın almış olduğunuz uçak biletlerini 0850 302 54 93 numaralı ücretsiz çağrı merkezimiz aracılığı ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Bilet değişikliğinde bazen fark çıkmazken, bazen fiyat farkı çıkabiliyor. Bu fiyat farkı ise en uygun fiyatlarla sizlere yansıyor. Üstelik fiyat farkında ödemelerinizi banka kredi kartlarınızdan 9 eşit taksite bölebiliyorsunuz. Tarih konusunda bazen işlerinizde aksama olabilir. Bu durumda ise sorun etmenize gerek yok.

Firma THY iletişim müşteri hizmetlerini ücretsiz arayarak tarih ve yön değişikliğinizi kısa sürede yapabiliyorsunuz. Promosyonlu bir bilete sahipseniz tüm havayollarında olduğu gibi tarih ya da yön değişikliğinin yapılamayacağını göz önünde bulundurmalısınız. Firma internet sitesinden detaylı olarak promosyon bilet detaylarını inceleyin ve size uygun olan bileti hemen satın alın.

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Pegasus Bilet İptali

Pegasus biletinizi satın aldınız ancak farklı nedenlerle iptal ettirmek istiyorsunuz. O halde hemen çağrı merkezine ulaşın ve bilet iptal talebinizin işleme alınması adına talimat verin. Biletlerinizi satın alırken, değiştirirken ya da iptal ederken aynı hizmet kalitesini alacağınızdan şüpheniz olmasın.

Önemli olan THY iletişim müşteri memnuniyetidir ve hızlı bir hizmet anlayışı ile yolculara destek sağlamaktır.

Firma tarafından yayımlanan kullanıcı sözleşmesi, iptal ve iade şartları açıkça sizlere sunulmaktadır. Şeffaf hizmet vermek adına tüm detaylara ulaşarak sorun yaşamazsınız. Hizmet verilen tüm havayollarına ait biletlerin iptal ve iade koşulları aynıdır. İade işleminde ödenen hizmet bedeli geri ödenmiyor ancak yeni bir iade hizmet bedeli de firma tarafından talep edilmiyor.

Havayoluna göre bazen değişiklik yapılarak iptal ve iade koşulları güncellenebiliyor. Bilet satın aldığınızda ödemenizi yaptığınız aynı koşullarda iadeniz gerçekleşiyor. Kredi kartı ya da banka kartı ile yapılan ödemeler aynı şekilde iade yapılıyor. Hesabınıza geçiş süresi ise bankanıza bağlı olarak değişebiliyor.

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Sun Express Havayolları

1989 yılından itibaren hizmet veren Sun Express, Alman havayolu olan Lufthansa ve THY tarafından ortak kurulmuştur. Tatil havayolları denildiğinde akıllara gelen Sun Express 10 milyon kişiye yurtiçi ve yurtdışı uçuş hizmeti vermektedir. Her geçen dönem daha fazla tercih edilen havayolu biletleri genellikle İzmir ve Antalya noktasından diğer ülkelere şirket uçuş seferi düzenliyor. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan havayolu Antalya’da bulunuyor.

Tatil cenneti olan ve her yıl ciddi sayıda turist ağırlayan Antalya’ya seferler Sun Express tarafından yapılıyor. Haftada 1200 seferi Türkiye Almanya arasında yapan Sun Express biletleri de oldukça uygun fiyatlara internet sitesinden sizlere sunuluyor. Sun Express’e ait en uygun biletleri sizlere sunan firma sayfasından hemen fiyatı düşen, indirimli ya da diğer sınıflara ait biletleri bulmanız mümkündür. Akdeniz, Bulgaristan, Mısır ve Kızıl Deniz gibi birbirinden farklı ülkelere seyahat imkânı sağlıyor.

Pegasus telefon numarası

Pegasus Bilet Satın Al

Pegasus biletlerine ulaşmak için hemen istediğiniz saati, koltuğu ve kişi sayısını belirtin. Ailece tatil yapmak isteyenler için çocuklara özel fiyatlara Pegasus iletişim ile ulaşabilirsiniz. İster tek yön isterseniz çift yön tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra çocuğunuz için refakatçi talep edebilir yalnız olarak güvenle uçmasını sağlayabilirsiniz.

Pegasus bileti alırken 3 farklı sınıf tercih edebiliyorsunuz. Promosyonlu olarak tercih edeceğiniz biletleri satın almak için hemen çağrı merkezini arayabilirsiniz.

İzmir Pegasus iletişim

Pegasus Uçak Biletinde Yön Değişikliği

Bazen rotanızı aniden değiştirmeniz gerekebilir. Firma, sizin dümenin başında olmanızı sağlıyor, siz hangi yönü isterseniz o yöne gidebiliyorsunuz. Bilet değişikliğinde farklı sınıflar arasında fiyat farkını taksit taksit ödeyebiliyorsunuz. Birden fazla seçenek sunulan bu işlemlerin yanı sıra ücretsiz Pegasus hizmetlerinden yararlanmanız da mümkün oluyor. Aklınıza gelen tüm sorulara cevap bulabileceğiniz, güler yüzlü müşteri hizmetleri birimi ile kaliteli hizmet alacaksınız.

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