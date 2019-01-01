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  3. 01 Ocak 2019 23:02

Uçuruma düşen köpek kurtarıldı

Osmaniye'de tavşan tuzağına yakalanan ve uçurumdan yuvarlanan köpek belediye ve AFAD tarafından kurtarıldı.

Uçuruma düşen köpek kurtarıldı
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Osmaniye'de tavşan tuzağına yakalanarak yaralanan ve kendisine müdahale edilmek istenirken kaçarak uçurumdan yuvarlanan köpek,  belediye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Sakızgediği köyü yakınlarındaki  zeytinlik alanda vatandaşlar tavşan tuzağına yakalanarak yaralanmış bir köpek  buldu.

Arka ayaklarından yaralanan köpeğe yiyecek ve su veren vatandaşlar,  hayvanı tuzaktan kurtarmaya çalıştı.  Bu sırada korkarak kaçan hayvan, uçurumdan yuvarlandı. Hayvanseverler  köpeğe ulaşamayınca durumu AFAD ve belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen  Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, uçurumdan aşağı inerek köpeğe  uyuşturucu iğne yaptı.

Ekiptekilerden birinin montunun içine konulan yaralı köpek, AFAD  ekiplerinin desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Barınağa götürülen hayvan  tedavi altına alındı.

Öte yandan, tuzağa yakalandığı sırada hamile olan köpeğin, burada  dünyaya getirdiği 7 yavrunun telef olduğu görüldü.

AA

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