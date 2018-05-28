UFO sanılan cisim bakın ne çıktı !

Çin'de 2 kişinin ormanda bulup UFO sandığı cismin, 21 Mayıs'ta uzaya gönderilen Çüeçiao iletişim uydusunu fırlatmak için kullanılan Uzun Yürüyüş (Long March) - 4C roketinin parçası olduğu anlaşıldı.



"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Huang Yijin ve Zhang Hejin, Fujian eyaletin Wuchang köyü yakınlarında ormanda yürüyüş yaptıkları esnada koni şeklinde büyük metal bir cisme rastladı. Cismin düşen bir UFO'ya ait olduğunu düşünen ikili, polisi aradı.

Bölgeye gelen yetkililer, cismin uzaylılara ait bir araca değil, 21 Mayıs'ta Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderilen Uzun Yürüyüş (Long March) - 4C roketine ait bir parça olduğunu belirledi.

Wuchang köyündeki ambara kaldırılan cisim, daha sonra fırlatma merkezi yetkilileri tarafından alındı.

Ay'ın karanlık yüzünü keşfetmek için gönderildi

Çin, Ay’ın karanlık yüzünü keşfetmek için Çüeçiao iletişim uydusunu 21 Mayıs'ta uzaya göndermişti.

Ay’ın karanlık yüzünü keşfetmesi amaçlanan uydu, aynı zamanda Çin’in Ay’a göndermeyi planladığı Çang’ı- 4 keşif aracı ile Dünya arasındaki iletişimi sağlayacak.