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  3. Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824'e yükseldi

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824'e yükseldi

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824'e yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşın daha tahliye edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşın daha tahliye edildiğini belirterek, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat sonrası tahliye edilen Türk vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Kiev, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi'den 172 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadelerini kullandı. (DHA)

 

Etiketler dışişleri ukrayna tahliye
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