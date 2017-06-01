Ankara'da deprem! Kritik isimler görevden alındı
Ankara'da deprem! Kritik isimler görevden alındı
Benzin ve motorine büyük indirim müjdesi
Benzin ve motorine büyük indirim müjdesi
Yolcu uçağını, açık kalan iPhone mu düşürdü ?
Yolcu uçağını, açık kalan iPhone mu düşürdü ?
Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı !
Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı !
Eski araç sahiplerine müjdeli haber: Borçlar siliniyor
Eski araç sahiplerine müjdeli haber: Borçlar siliniyor
Bakan açıkladı; milyonlarca çalışana işsizlik maaşı şoku
Bakan açıkladı; milyonlarca çalışana işsizlik maaşı şoku
Bir acı daha; maden faciasında işçilerin cansız bedenine ulaşıldı
Bir acı daha; maden faciasında işçilerin cansız bedenine ulaşıldı
En acı liste ! Şehitlerin kimlikleri belli oldu
En acı liste ! Şehitlerin kimlikleri belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Haziran 2017 09:50

Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat başlıyor

Ukrayna ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat uygulamasının bugün resmen başlayacağı açıklandı.

Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat başlıyor
A+ A-

Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiga, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Türkiye arasında çipli kimlik kartlarıyla karşılıklı pasaportsuz seyahat uygulamasının bugün resmen başlayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, 14 Mart 2017 tarihinde Ankarada Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga tarafından imzalanmıştı.

DHA

pasaport , Türkiye , ukrayna , vize