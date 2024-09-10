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Ulaştırma Bakanı ilan etti: ''Sağlık sistemimizdeki kişisel bilgiler sızdı''

Ulaştırma Bakanı ilan etti: ''Sağlık sistemimizdeki kişisel bilgiler sızdı''
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Türkiye'de 108 milyon kişinin ikamet adresi ve 134 milyon da GSM numarasının sızdığı iddiasıyla ilgili bir açıklama yapan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi" dedi.

Türkiye'de resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon yurttaşın ad, soyad, tc kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri; nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve köy, medeni durum, ölüm tarihi, ikamet adresi ve cep telefonu numarasından oluşan kişisel verileri çalındığına dair iddia dün gündeme bomba gibi düşmüştü.

Büyük sızıntıda bilgisayar korsanlarının “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin konuyla ilgili olarak Google ile görüşerek yardım istediği ortaya çıkmıştı.

Bugün konuyla ilgili bir açıklama Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Uraloğlu pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın sisteminde bir sızıntının yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi."

Büyük sızıntı: 82 milyon Türk vatandaşının tüm kişisel verileri çalındıBüyük sızıntı: 82 milyon Türk vatandaşının tüm kişisel verileri çalındıGüncel

 

 

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