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Ümit Özdağ, canlı yayında tartıştığı ismin arşivini ortaya serdi

Ümit Özdağ, canlı yayında tartıştığı ismin arşivini ortaya serdi

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon adlı programda AK Partili Abdurrahman Uzun ile girdiği ikili diyalog olay olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Uzun'un arşivini açıp, "Eğer bu soytarılıklarını bilseydim sana cevap vermez, muz verir, fındık, fıstık atardım" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Mevzular Açık Mikrofon" programına konuk oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı, mülteci sorunu gibi birçok konunun konuşulduğu programda bir tartışma gündeme oturdu.

Soru sormak için mikrofonu alan Abdurrahman Uzun isimli katılımcı, konuşması sırasında kendisini "siyaset uzmanı" olarak tanıttı. Ümit Özdağ ise “siyaset bilimi mi okudunuz?” diye sordu. Uzun, “hayır” yanıtını verdi. Özdağ ise "Sakın siyaset yapmayın bu yaklaşımla" şeklinde başladı.

Özdağ'ın bu yanıtı sonrası sinirlendiği görülen ve tepki gösteren Uzun, "Benim siyasetten anlamadığımı söylüyorsunuz. Lütfen bu üslupla bana cevap vermeyin. Soruma cevap vermeyin lütfen" şeklinde çıkış yaptı.
Özdağ ise buna karşılık olarak, "Bir soru sordunuz, nasıl cevap vereceğimi ben belirlerim" sözleriyle yanıt verdi. İkili arasındaki tartışma bir süre daha devam ederken, Özdağ'ın soruları yanıtlamasının ardından gerginlik de sonra erdi.

Sosyal medyada gündem olan tartışma sonrası Ümit Özdağ bugün Abdurrahman Uzun’un arşivini açtı. 
Ümit Özdağ videoyu “Abdurrahman, çok şanslı bir adamsın. Seni programdan önce tanımıyordum.  Eğer bu soytarılıklarını bilseydim sana cevap vermez, muz verir, fındık, fıstık atardım...” mesajıyla paylaştı. 

Ümit Özdağ'dan ''siyaset uzmanıyım'' diyen AK Partili isme ince ayarÜmit Özdağ'dan ''siyaset uzmanıyım'' diyen AK Partili isme ince ayarPolitika

 

Etiketler ak parti ümit özdağ zafer partisi abdurrahman uzun
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