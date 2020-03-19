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  3. 19 Mart 2020 16:42

Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı !

Şanlıurfa'da, umreden döndükten sonra evlerinde 14 gün kalma ve ziyaretçi kabul etmeme kuralına uymadığı belirlenen 5 kişi, komşularının ihbarı sonrasında polis tarafından götürüldükleri hastanede karantina altına alındı.

Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı !
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Şanlıurfa'da geçen hafta umreden gelen 5 kişinin evde 14 gün karantinada kalma kuralına uymayarak, ziyaretçi kabul ettiği ve dışarı çıktığı, komşuları tarafından polise bildirildi.

Polis, sağlık ekipleri eşliğinde ismi açıklanmayan 5 kişiyi yakaladı. Bu kişiler daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hazırlanan karantina odasına alındı.

Umrecilerin, corona virüsünün kuluçka süresi olan 14 gün boyunca hastanede karantina uygulamasına tabi tutulacağı açıklandı.

DHA

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