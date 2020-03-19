Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı !

Şanlıurfa'da geçen hafta umreden gelen 5 kişinin evde 14 gün karantinada kalma kuralına uymayarak, ziyaretçi kabul ettiği ve dışarı çıktığı, komşuları tarafından polise bildirildi.

Polis, sağlık ekipleri eşliğinde ismi açıklanmayan 5 kişiyi yakaladı. Bu kişiler daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hazırlanan karantina odasına alındı.

Umrecilerin, corona virüsünün kuluçka süresi olan 14 gün boyunca hastanede karantina uygulamasına tabi tutulacağı açıklandı.