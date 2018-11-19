Üniversitede AK Parti'den tepki çeken seçim

AK Parti Sivas İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti. Temayül yoklaması Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşti.

AK Parti’nin temayül yoklamasında, yaklaşık 800 partilinin oy kullandığı belirtildi. Temayül yoklaması açılış programına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ile diğer parti yöneticileri de katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde siyasi parti çalışmasının yapılması ve üniversite salonuna AK Parti bayrakları ve afişleri asılıp sandık kurulması tepki çekti.