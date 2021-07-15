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''Üniversiteler fuhuş evi'' diyen profesöre verilen yeni görev açıklandı

''Üniversiteler fuhuş evi'' diyen profesöre verilen yeni görev açıklandı

"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" açıklamasıyla gündeme gelen Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni görevi açıklandı.

Geçtiğimiz yıllarda AK Parti milletvekili aday adayı olan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de yaptığı konuşmasında “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri” açıklamasında bulunmuştu. 

Genel Başkanlığını, İkinci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun yaptığı Devlet-i Aliyye Ocakları, Ebubekir Sofuoğlu’nun ocağın Eğitim Komisyonu başkanlığına atandığını açıkladı.

Devlet-i Aliyye Ocakları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Devleti Aliyye Ocakları Genel Merkez Eğitim Komisyonu Başkanlığına Genel Başkanımız Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Tarafından Çok Kıymetli Hocamız Prof Dr Ebubekir Sofuoğlu Hocamız Atanmıştır. Hakkı ve Hakikati Haykırmaya Hocamızla Birlikte Devam Edeceğiz.”

Etiketler Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu üniversite fuhuş evi
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