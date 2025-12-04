Üniversitelerde ''Yerime imza at'' devri sona eriyor!

  1. Anasayfa
Üniversitelerde yoklama sistemi değişiyor. İmza kağıdı yerine OR kod uygulamasına geçilmesi gündemde. Böylece başkasının yerine imza atmanın önüne geçilecek.

Üniversite derslerinde uygulanan imza kağıdı yoklamasında sona geliniyor.

İmza kağıdı yerine iki yöntemli dijital yoklama dönemine geçilmesi bekleniyor. Bu sayede, başkasının yerine imza atma, kağıt israfı ve çok zaman alması gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

QR KOD UYGULAMASI

Türkiye gazetesinin haberine göre, iki yöntemli dijital yoklama şunu içeriyor:

Her derse bir QR kod: Üniversitede her ders için ayrı bir QR kod oluşturulacak ve bu kod kısa sürede geçerliliğini yitirecek. Böylece öğrencilerin ders dışında ya da belirlenen sürenin dışında kodu tarayarak yoklama alması engellenecek.

Üniversite resmi uygulaması: Bu yöntem ile derse giren akademisyen, yoklama açacak. Sınıfta bulunan öğrenciler üniversitenin uygulamasına girerek elektronik yoklamaya katılacak. Konum özelliği sayesinde öğrenciler sınıf içerisinde olduğu teyit edilebilecek.

Uygulamanın ne zaman işleme gireceği ya da hangi üniversitelerin kullanacağı konusunda ise bir netlik bulunmuyor.

