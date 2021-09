Üniversitenin aldığı uzaktan eğitim kararına büyük tepki

Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosu tarafından alınan 1. sınıflara yönelik uzaktan eğitim kararına öğrenciler tepki gösterdi.

Artin Çoruh Üniversitesi, (AÇÜ) gerçekleştirilen senato toplantısında alınan kararları açıkladı. Karara göre ildeki barınma ve yurt kapasitesi göz önüne alındığında, pandemi koşullarında öğrencilerin önemli mağduriyet yaşayacaklarının öngörüldüğü ve bu durumun önlenmesi amacıyla 1. sınıfların güz dönemi için uzaktan eğitim yoluyla eğitime katılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

BirGün'den Dilan Şahinbaş'ın haberine göre, AÇÜ Çayağzı yerleşkesi civarında işletmesi bulunan Esra Kermen Bakır; üniversite senatosu tarafından alınan bu karara tepki göstererek, 5 sene emek vererek üniversite mezunu olduğunu ama ne yazık ki kendi işini yapamadığını ifade etti ve “Bu yüzden esnaflık yapıyoruz. Bu fırsatı yakalayabildim pişman da değilim.

Bir şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Önümüze engeller konana kadar yapmaya çalışıyoruz. Bu engeller bizi yoruyor. Dün akşam Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün resmî sitesinde rektörlük yazılı bir metin yayınladı. Metinde Üniversite 1’inci sınıfların uzaktan eğitime tabi tutulacağı yazıyordu.

Birinci sınıf olan yaklaşık 2 bin öğrenciyi artık kabul edemeyeceğini içeren bir açıklama yapmış. Bu açıklamada ki doğruluk payını bilemiyorum. Açıklamada şöyle geçiyor; Konut yetersizliğinden dolayı ve pandemi şartlarından ötürü iki bin öğrenci olan birinci sınıfları kabul edemiyoruz” dedi.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yepyeni bir heyecanı olduğunu dile getiren Bakır, “Gençler; ben üniversite kazandım, kalkacağım, gideceğim, yeni bir düzen kuracağım, kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Emek verdim. Gideceğim, okuyacağım, hayatımı yaşayacağım diyor. Belki de daha birçok hayalleri var. Herkesin vardır muhakkak. Bu hayalleri bir kenara itin.

Böyle bir problem varsa okulların açılmasına on gün kala neden açıklanıyor. Ben bunu bir öğrenci olarak kabul edemem. Zaten il dışından öğrenciler şu an Artvin’e gelmiş durumda. Öğrenciler bildiğiniz apart var mı diye soruyorlardı. Çoğu öğrenci bir senelik ücretini bile ödedi” diyerek öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi senatosu tarafından alınan bu kararları sosyal medya hesabında paylaşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ise şu ifadelere yer verdi:

“Muhakkak ki AÇÜ Senatosu tüm öğrencilerimizle yüz yüze eğitimi ilke olarak kabul ederken; Covid-19’un şartları, mekânsal durumlar ve barınma imkanları ve sağlıklı bir eğitimin yapılması mecburiyeti gibi faktörler sebebiyle 1. sınıflar için uzaktan eğitim kararı almıştır. Bu kararın alınmasında Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin sağlık ve mekânsal koşullar nedeniyle mağdur olmamaları ve uzaktan eğitim yoluyla eğitime adaptasyonlarının sağlanması gibi sebepler etkili olmuştur.

Karardaki en önemli husus öğrencinin yararına olması noktasıdır. Bundan sonraki süreçte ise her kademede yüz yüze eğitimi gerçekleştirmek ana ilkemiz olup öğrencilerimiz için en doğru olanı yapmak temel hedefimiz olacaktır En kısa zamanda hep beraber bir arada olmak azim ve kararlılığıyla.”