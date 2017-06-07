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  3. 07 Haziran 2017 17:36

Ünlü çift Amerika'ya gidiyor

Boşandıktan 6 yıl sonra tekrar görüşmeye başlayan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.

Ünlü çift Amerika'ya gidiyor
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Boşandıktan altı yıl sonra, kızları Nazlı’nın da etkisiyle yeniden görüşmeye başlayan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi, ABD’ye gitmeye hazırlanıyor.

Habertürk'ten Neziha Kartal'ın haberine göre, barışmalarını kızlarıyla birlikte çıkacakları tatille kutlama kararı alan ünlü çift, Bilginer’in Esra Bezen Bilgin ve Kürşat Demir’le rol aldığı ‘Pencere’ oyununun sezonu kapatmasını bekliyor.

Seyirciyle bu akşam son kez buluşacak oyunun ardından üçlü, tatil hazırlıklarına başlayıp ardından üç hafta kalacakları ABD’ye uçacak.

Yüzüğü sandıktan çıkartmıştı

Aşkın Nur Yengi'nin değeri 300 bin TL olduğu öğrenilen dev pırlanta taşlı yüzüğü altı yıl sonra yeniden takması, Nazlı adında bir kızları olan çiftin barıştığı iddialarını güçlendirmişti.

Şarkıcı, “Yüzüğü sandıktan çıkarmışsınız” diye soran muhabirlere kendisinden beklenmeyen bir yanıt vermişti: “Ben size sandıktan bir şey çıkaracağım ama neyse!..”

nazlı , aşkın nur yengi , abd , haluk bilginer