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  3. 20 Nisan 2018 21:48

Ünlü DJ hayatını kaybetti

İsveç doğumlu ünlü DJ Avicii'nin Umman'da hayatını kaybettiği bildirildi

Ünlü DJ hayatını kaybetti
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İsveç doğumlu ünlü yapımcı ve DJ Avicii'nin Umman'da hayatını kaybettiği bildirildi.
Asıl adı Tim Bergling olan ve "Aviciii" ismiyle tanınan 28 yaşındaki DJ'in menajeri Diana Baron, yaptığı yazılı açıklamada, Avicii'nin bugün öğleden sonra Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulunduğunu belirtti. 

Yapımcının ölüm nedeni paylaşılmayan açıklamada, Avicii'nin ailesinin haber karşısında yıkıldığı ve herkesten özel hayatlarına saygı duymalarını rica ettiği ifade edildi. 

Tanınmış DJ, daha önce aşırı alkol kullanımının yol açtığı akut pankreatit hastalığı geçirmişti. Safra kesesi ve apandisi 2014'te alınan yapımcı, 2016'da turneye çıkmayı bırakmış, sadece stüdyoda müzik yapmaya yönelmişti. 

İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti.

AA

ölü , avicii , umman , grammy
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