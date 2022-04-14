Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu'nun Suriyelilerle ilgili çıkışı olay oldu

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

TELE1’de Alev Olgay’ın programına katılan ekonomist Murat Muratoğlu, Türkiye’ye gelen Suriyeliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekonomist Murat Muratoğlu TELE1’de Alev Olgay’ın konuğu oldu. Türkiye’ye gelen Suriyeliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Muratoğlu “Biz Suriyelilere ciddi şekilde para veriyoruz. Sen başın için hastaneye gittiğinde para ödüyorsun onlara tüp bebek yapılıyor bedavaya” ifadelerini kullandı.