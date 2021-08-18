Ünlü ekonomistten dikkat çeken altın tavsiyesi

Altın fiyatları için ünlü ekonomist Mert Yılmaz’dan mutlaka sepetinizde bulundurun tavsiyesi geldi.

Türkiye’nin en çok takip edilen ekonomistlerinden olan Mert Yılmaz altın için yatırımcılara önemli tavsiyeler verdi. Altın fiyatlarının geleceği için ABD Merkez Bankası’nın ( Fed) alacağı kararların önemine değinen Mert Yılmaz “Faiz hassasiyeti olanlar sepetinde mutlaka altın bulundurmalıdırlar” dedi.

INFO Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ekonomist Mert Yılmaz altın piyasasındaki önemli gelişmeleri değerlendiği konuşmasında Fed’in tahvil politikasındaki değişikliğin altın fiyatlarına yansımasını beklediğini söyledi.

MUTLAKA ALTIN BULUNDURUN

Altın için önemli destek ve dirençleri de paylaşan Mert Yılmaz portföyünde döviz bulundurmayanların ya da mevduatını faiz dışı varlıklarla değerlendirmek isteyen yatırımcıların sepetinde mutlaka altın olması gerektiğini vurguladı.

Mert Yılmaz altın son konuşmasında altın fiyatları için şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarında durum bundan sonra Fed’in söyleyecekleriyle ilgili. Aylık almış olduğu 120 milyar dolarlık varlık alım miktarının azaltılması durumunu piyasalar fiyatladı. Oradaki beklenmedik sürpriz işlerin iyi gitmesi ABD ekonomisinin toparlanması ve faiz artışı döngüsüne acaba 2022 yılının ikinci yarısında başlanır mı endişesi.

Düşünülenden daha yakın bir vadede dolarda bir toparlanma görür müyüz? Bu sorunun cevabı evet ise altın fiyatlarında zayıflama devam edecek. Ama kısa vadede ons altın fiyatlarında bir toparlanma söz konusu olabilir. Oradaki marjında ons altın fiyatında 1830 dolara kadar ancak nefesinin yeteceğini düşünüyorum. Özellikle faiz hassasiyeti olanlar ve portföyünde döviz olmayanlar mutlaka altın bulundurmalılar.

Ama kısa vadede gram altının tekrar 550 TL’ye gitmesini beklemek çok gerçekçi değil. Herkes kendine bir ağırlık koysun. Yani desin ki ben 100 TL’lik birikimin 20 TL’sini altında tutacağım ve mutlaka o yüzde 20’yi mutlaka muhafaza etsin. Nasıl ki 100 TL’de 20 TL tutuyorsan, paran 150 TL’ye çıktığı zaman mutlaka altının payını yüzde 20’de koru fiyattan bağımsız olarak 20 TL’lik altınını 30 TL’ye çıkar”