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  3. 04 Mayıs 2018 22:33

Ünlü işadamına suikastta flaş gelişme

Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ilıcan'ın öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü işadamına suikastta flaş gelişme
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Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ilıcan'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 7 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu öne sürülen iş adamı Tarkan Kadooğlu için ise çalışmalar sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 6'sı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Nöbetçi hakimlikte sorgulanan şüphelilerden Şanser Kadooğlu, Abdülbaki Kadooğlu ve Tarkan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden iş adamı Cemal Kadooğlu, Nurullah B, Hasan Hüseyin Ö. ve Nihat E. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evli ve 4 çocuk babası Ömer Faruk Ilıcan (48), 21 Mart'ta Çankaya'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu öne sürülen iş adamı Tarkan Kadooğlu'nun babası iş adamı Cemal Kadoğlu'nun de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmış, İstanbul'daki ikametine düzenlenen operasyonda yakalanamayan Tarkan Kadooğlu'nun bulunması için arama başlatmıştı.

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