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  3. 14 Nisan 2019 12:16

Ünlü oyuncuya iğrenç mesaj ! İfşa etti...

Çukur'un yıldızı Kubilay Aka,ve Miray Daner, kendilerine gelen mesajı sosyal medyadan ifşa etti.

Ünlü oyuncuya iğrenç mesaj ! İfşa etti...
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Çukur'un yıldızı Kubilay Aka ve Miray Daner kendilerine gelen çirkin bir mesajla şoke oldu! Kubilay Aka o takipçisini ifşa etti ve dava açacağını söyledi.

Çukur'un başarılı oyuncusu Kubilay Aka bir süredir kendi gibi oyuncu olan Miray Daner ile birlikte... İlişkileriyle herkesin dikkatini çeken çift geçtiğimiz gün çirkin bir mesajla şoke oldu.

Daner bir takipçisinin kendisine attığı mesaj sonrası adeta küplere bindi. Bir kadın hayranı yakışıklı oyuncuya Instagram üzerinden, "Hayatımda gördüğüm en iğrenç çiftsiniz. Sen Miray'dan ayrılmadığın sürece inşallah annen ve kız kardeşin tecavüze uğrar" şeklinde iğrenç bir mesaj attı.

Kubilay Aka, "Sizlerin dilek ve eleştirilerinize sonsuz saygım var. Ama kadın tecavüzünün desteklenmesine ve bunun annem ile kız kardeşim üzerinden yapılmasına öfkem var" deyip bu kişiye dava açacağını açıkladı.

Aka açıklamasında " Bir önceki hikaye paylaşımımda gördüğünüz bir damla değil bir sürahinin taşmasıdır. Bir insanın sizlerin istediği gibi yaşaması mümkün değil. Dizi karakterleri kurgulanmış ve canladıran kişinin rol yaparak izleyiciye yansıttığı hayal ürünüdür." notunu düştü.

çukur , mesaj , sosyal medya
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