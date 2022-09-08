Ünlü oyuncuyu kahreden haber! Annesi kendisini ağaca asarak intihar etti

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin 82 yaşındaki annesi, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak hayatına son verdi.

Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli, Kocaeli'ndeki evinde intihar etti. Kendisini ağaca asarak yaşamına son veren Akçe Sürmeli'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesinden acı haber geldi.

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı.

Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli 1959 yılında doğdu. Aslen mus-Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. babasının görevleri nedeni ile Solhan ve Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1988 yılında "Dönüş" adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

1995 yılında "Sokaktaki Adam" rolü ile SİYAD Ödüllerine layık görüldü. 1998yılında "Karşık Pizza" adlı filmde rol aldı. 1999 yılında başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı "Deli Yürek" adlı televizyon dizisinde Turgay Atacan rolünde görüldü. 2000 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

2001 yılında Semir Aslanyürek'in yönettiği "Şellale" adlı filmde Süleyman adlı karakteri canlandırdı. "Aşka Sürgün", "Yağmurdan Sonra", "Hürrem Sultan" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2006 yılında Semir Aslanyürek'in "Eve Giden Yol 1914" ve Ömer Fark Sorak'ın "Sınav" adlı filmlerinde rol aldı.

2014 yılında "Beyaz Karanfil" adlı dizide Kenan Çoban, Hakan Boyav ve Ali Sürmeli başrollerde oynadı.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğiniMahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulutbaşrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak,Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.