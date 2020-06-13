Ünlü profesör, vaka sayılarındaki artışın nedenlerini açıkladı

Türkiye’de 12 Haziran Cuma gününün corona tablosuna göre, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 778 oldu. Vaka sayısı da bin 195 artarak 175 bin 218’e yükseldi.

İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, 1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşmenin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

* Normalleşmeyi eski normal sandık ve vaka sayısı artış eğilimine girdi.

* Yeniden hatırlatalım: Hasta kişiler ile bulgusu olmayan taşıyıcıların bulaştırma riski aynı. Bulgusuz taşıyıcılık oranı Covid-19 (+) olanlar arasında en az yüzde 40 civarında (kimilerine göre yüzde 80).

* Sürü bağışıklığı en iyi ihtimalle yüzde 7 civarında (İsveç), sessiz geçirmiş olma olasılığınız yüzde 10 bile değil. New York’ta 5 bin 700 corona virüsü hastasında ateş görülme oranı sadece yüzde 30.

”VAKALARDAN SÜPER BULAŞTIRICILAR SORUMLU”

Çetiner, açıklamalarını şu şekilde bitirdi:

* AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak. Covid-19 (+) süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu.

* Kim süper bulaştırıcı, bilemezsiniz. Karşılaştığımız herkes potansiyel olarak Covid-19 pozitif kabul edilmeli. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz.