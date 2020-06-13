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  3. 13 Haziran 2020 17:07

Ünlü profesör, vaka sayılarındaki artışın nedenlerini açıkladı

Normalleşme süreci sonrası artan vaka sayılarını değerlendiren İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak. Covid-19 (+) süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu." dedi.

Ünlü profesör, vaka sayılarındaki artışın nedenlerini açıkladı
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Türkiye’de 12 Haziran Cuma gününün corona tablosuna göre, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 778 oldu. Vaka sayısı da bin 195 artarak 175 bin 218’e yükseldi.

İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, 1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşmenin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

* Normalleşmeyi eski normal sandık ve vaka sayısı artış eğilimine girdi.

* Yeniden hatırlatalım: Hasta kişiler ile bulgusu olmayan taşıyıcıların bulaştırma riski aynı. Bulgusuz taşıyıcılık oranı Covid-19 (+) olanlar arasında en az yüzde 40 civarında (kimilerine göre yüzde 80).

* Sürü bağışıklığı en iyi ihtimalle yüzde 7 civarında (İsveç), sessiz geçirmiş olma olasılığınız yüzde 10 bile değil. New York’ta 5 bin 700 corona virüsü hastasında ateş görülme oranı sadece yüzde 30.

”VAKALARDAN SÜPER BULAŞTIRICILAR SORUMLU”

Çetiner, açıklamalarını şu şekilde bitirdi:

* AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak. Covid-19 (+) süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu.

* Kim süper bulaştırıcı, bilemezsiniz. Karşılaştığımız herkes potansiyel olarak Covid-19 pozitif kabul edilmeli. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz.

Sözcü

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