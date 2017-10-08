Usta oyuncudan üzücü haber ! 14 gündür...

Kurtlar Vadisi Pusu, Diriliş Ertuğrul gibi çok sayıda dizi, film ve reklam filmlerinde rol alan oyuncu Tahir Ulubayrak’ın, 14 gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Oyuncunun 20 gün içinde 14 kilo verdiğini duyuran ünlü şarkıcı Onur Akay “Değerli oyuncu Tahir Ulubayrak, 14 gün önce rahatsızlanarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dahiliye servisinde yatan Ulubayrak, 20 gün içinde 13 kilo verdi. Çok yüksek çıkan kreatin ve kalsiyumu düşüremiyorlar ve durmadan sıvı kaybı yaşıyor. Değerli oyuncumuz için dualarınızı eksik etmeyin.” notunu düştü.

Kurtlar Vadisi Pusu, Diriliş Ertuğrul, Küçük Gelin, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu ve Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi" gibi çok sayıda dizi ve reklam filmlerinde oynayan Tahir Ulubayrak, sinema filmlerinde de rol aldı. Ulubayrak, en son geçtiğimiz Nisan ayında vizyona giren, "Azem 3: Cin Tohumu" isimli yerli korku filminde rol almıştı.

TAHİR ULUBAYRAK KİMDİR?

1956 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelen Tahir Ulubayrak, elektrik teknisyenliği alanından emekli olmuştur. Bu emekliliğin ardından oyunculuk hayali için eğitim alan Ulubayrak, Kurtlar Vadisi Pusu, Diriliş Ertuğrul gibi birçok projede yer almıştır. İşte, Tahir Ulubayrak'ın rol aldığı yapımlar;

Baykuş filmi (2006)

Elif dizisi (2014)

Filinta dizisi (2014)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi(2015)

Diriliş Ertuğrul dizisi (2015)

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi (2015)

Kertkele dizisi (2016)

Azem 3: Cin Tohumu (2016)