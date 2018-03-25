Üyelerinden 120 milyon TL toplayan Sütbank'ta flaş gelişme

Türkiye’de Çiftlikbank tartışmaları devam ederken bu tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi’nde 2007 yılında Ekta Süt tarafından kurulan Sütbank yaklaşık bin 300 üyesinden 120 milyon lira topladı. Üyelere aylık düzenli süt ödemesi yapmayan işletmenin kurucusu Orhan Tatlı, 2016 yılında tesisi üyelerinden oluşan yönetime devretti. 2016 tarihinden sonra tesisin yönetimini yürüten Emekli Albay Süleyman Kılıç, geçen sürede de işleri yürütemeyince görevini bırakma kararı aldı. Çiftlikteki büyükbaş hayvan sayısı 4 bin 500’den 800’e kadar düşerken, 40 dönüm arazi üzerine kurulan tesisin yaklaşık 50 olan çalışan sayısı da 30’a düştü. Yaşanan gelişmeler üzerine tesisin önünde toplanan üyeler paralarını isteyerek çiftlik yönetimin değişmesini talep etti. Toplanan olağan genel kurul ile yönetim değişerek başına Mersin Bölge Sulama Birlikleri Başkanlığını yürüten Ersin Akdoğan geçirildi. Aralarında polis ve askerlerin çoğunlukta olduğu bazı üyeler duruma tepki göstererek işletmeye kayyum atanmasını istedi







“Devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz”

Çiftlik kurulduğu günden bu yana yaşanılan gelişmeleri takip ettiğini söyleyen Zengen Mahallesi Muhtarı Şahin Yurttaş, “Türkiye’nin farklı yerlerinden farklı meslekler icra eden birçok vatandaşımız beni arayarak buradaki durumu soruyor. Bu çiftliğin gayri resmi olarak 20 bin üyesi mevcut. Burada üyeler arasından yönetime seçilenler kendi paralarını kurtarıyorlar. Çiftlik şu an icra yolu üzerinden satışa çıkarılmış durumda ancak çiftliğin tamamının satılması halinde yine bütün borçlar ödenemiyor. Vatandaşlar mağdur devlet yetkilerimizden yardım bekliyoruz” dedi.



“30 yıllık emekli tazminatımı verdim”

Çiftliğe yeni yönetim seçilmesi için gerçekleşen olağan genel kurulda divan başkanlığına seçilen ve ‘vicdanım rahat etmedi’ diyerek başkanlığı bırakan Mustafa Yıldız ise, “Recep Tayyip Erdoğan Allah rızası için bizlere yardımcı olsun. Divanda okunan yönetim kurulu kararları olsun seçilecek insanlar olsun bunlar da uyumsuzluk gördüm. Bunun vebalinin alamam geçen çıkan Çiftlikbank gibi geldiler dolandırdılar. 30 yıllık emekli tazminatımı tam 100 bin liramı verdim, 1 lira almadım. Bana geldiğinde şirket battı. Büyüklerimden bizi kurtarmalarını istiyoruz” diye konuştu.







Sütbank Yönetim Kurulu Başkanlığına Ersin Akdoğan seçildi

Dün gerçekleştirilen olağan genel kurul esnasında bazı üyeler duruma tepki gösterdi. Çiftliğin yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına Mersin Bölge Sulama Birlikleri Başkanlığını yürüten Ersin Akdoğan seçildi. Akdoğan, “Ekibim ile burayı ayağa kaldırmak için yola çıktık. Yurt dışı bağlantılı bir şirketimiz var. Buradan çiftliğimize finans kaynağı sağlayarak banka borçlarının kapatılması ve damızlık sığır yetiştiricileri birliğinden hayvan alımı yaparak süt üretimine geçmeyi planlıyoruz" dedi.



Üyelerden 5 yıl zaman isteyen Akdoğan, "İnşallah bu süre içerisinde en iyi noktada olacağız. Bu insanların emekleri feda edilemez. Hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Sizlerden artık katkı payı adı altında ücret talep edilmeyecek” ifadelerini kullandı.



