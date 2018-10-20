Uyuşturucu operasyonundan Suriyeli çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan şüpheli M.Ö'nün ikametinde yapılan aramada 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suriye vatandaşlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Açıklamada, planlı yürütülen soruşturma kapsamında, daha önceki dört ayrı çalışmada 1 milyon 459 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisi verildi.