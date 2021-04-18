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Uzman çavuş kışlada intihar etti!

Manisa Akhisar’da, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun A., tabancasıyla intihar etti.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Harun A. , tabancasıyla yaşamına son verdi.

24 yaşındaki Uzman Çavuş Harun A.’tan haber alamayan arkadaşları Zeytinliova Mahallesi’nde bulunan evine gitti.

İçeri giren arkadaşları Harun A.’ı hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Harun A.’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından bekar olduğu öğrenilen Harun A.’ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

 

Etiketler askeriye kışla intihar uzman çavuş intihar etti
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